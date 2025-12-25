Kopecky sluit moeilijk jaar toch af op mooie manier en maakt schitterend persoonlijk nieuws bekend

Lotte Kopecky heeft heel mooi nieuws bekendgemaakt. Ze vertoeft opnieuw een relatie en wil dat gerust met de wereld delen.

In een eindejaarsinterview op het einde van 2024 liet Lotte Kopecky al eens vallen dat ze zich soms eenzaam voelde. Nochtans was dit jaar met heel wat sportieve successen door overwinningen in de Strade Bianche, Parijs-Roubaix, het EK tijdrijden en het WK op de weg. Dan was 2025 op sportief vlak een veel moeilijker seizoen.

Toch laat Kopecky bij Sporza weten dat ze inmiddels veel minder last heeft van eenzaamheid. "Met die eenzaamheid is het nu toch een stuk beter. Ik was toen niet in een relatie en dat is nu anders. Op persoonlijk vlak gaat het heel goed en ben ik heel gelukkig. Ik kom niet meer alleen thuis", onthult Kopecky dat ze een romantische relatie heeft.

Kopecky beseft dat haar relatie toch ontdekt zou worden

Dit is echt wel nieuws, want het is het eerste wat we hiervan horen. Toch is het niet de bedoeling van Kopecky om haar nieuwe relatie te verstoppen. "Zeker niet, want het is een kwestie van tijd voor jullie, de media, erover vallen. We hebben alleen zelf gezegd dat we niet van plan zijn om een post op Instagram te delen over onze relatie."

Niet iedereen hoeft mee te gaan met die trend op sociale media. "Maar we komen overal samen en worden ook samen gezien. Als mensen ons daar op aanspreken, hebben we er geen probleem mee. We zijn samen heel gelukkig op deze manier en er hoeft voor ons geen item in de pers van gemaakt te worden. Maar het mag geweten zijn, geen probleem."

Bevorderend voor prestaties Kopecky?



Het is in elk geval fijn om zo'n positief nieuws te vernemen. We wensen Lotte en haar nieuwe partner alle geluk toe. Wie weet zorgt het ook wel voor een nieuwe schwung in haar sportieve carrière. Vooral stabiliteit bevordert de prestaties, laat ze weten.