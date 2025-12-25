Uijtdebroeks verklapt waarin hij nog heel veel progressie kan en wil maken

Cian Uijtdebroeks blikt vooruit op zijn eerste Tour als kopman bij Movistar. Hij licht toe waar hij nog stappen wil zetten.

Voorbereiding op zijn nieuwe rol

Uijtdebroeks begint aan zijn vijfde seizoen op WorldTour-niveau en doet dat bij zijn derde ploeg. Hij krijgt meteen de leiding in de Tour. Terwijl Enric Mas een jaartje overslaat, kijkt onze landgenoot uit naar zijn debuut als klassementsrenner. “Ik moet er toch ook eens aan ruiken, zeker?”, klinkt het bij Indeleiderstrui.

Hij benadrukt dat hij met duidelijke ambities naar Frankrijk trekt. “Ik wil mij tonen in het klassement.” Volgens hem geldt dat niet alleen voor de Tour, maar voor alle wedstrijden waarin hij start. “Ik zal de Tour alleen doen, maar ook in alle andere wedstrijden die ik doe mag ik mijzelf laten zien.”

Focus op verdere ontwikkeling

Uijtdebroeks geeft aan dat hij nog veel progressie ziet op specifieke onderdelen. “Nog heel wat. Zeker op het gebied van tijdrijden”, stipt hij als belangrijk aandachtspunt aan. Hij verwijst naar de aanpak binnen zijn nieuwe ploeg, waar materiaal en begeleiding nauwkeurig worden afgestemd. “Er zijn goede fietsen, de kledij klopt en de sfeer is heel rustig.”

Die omgeving past volgens hem goed bij zijn manier van werken. “Dat spreekt me aan.” Hij vertelt dat zijn trainer hem helpt om gefocust te blijven op het dagelijkse proces. “Cian, denk even over vandaag, wat we vandaag gaan doen.”



Binnen Movistar merkt Uijtdebroeks dat de benadering soms verschilt van wat hij gewend was. De rustige structuur helpt hem om zijn vooruitgang gecontroleerd op te bouwen. Hij geeft aan dat hij soms te snel wil schakelen, maar dat de ploeg hem daarin begeleidt. “Wij hebben dat als Belgen en Nederlanders misschien wat minder, maar voor een type als ik, die alleen maar vooruit wil gaan... is het misschien wel goed”, besluit hij.