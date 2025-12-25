Alweer een wielerkoppel: Belgische doet ook het contact met Tadej Pogacar uit de doeken

Alweer een wielerkoppel: Belgische doet ook het contact met Tadej Pogacar uit de doeken
Foto: © photonews

Een kleine week geleden werd bekendgemaakt dat de vrouwenploeg van UAE weldra een Belgische in de ploeg heeft. Febe Jooris stroomt door van de opleidingsploeg naar het WorldTour-team.

We vroegen ons toen al af of een ontmoeting tussen Jooris en de enige echte Tadej Pogacar al nakend zou zijn. Het is opvallend welk traject Jooris heeft afgelegd, want bij haar ex-ploeg AG Insurance-Soudal rijdt tegenwoordig ene Urska Zigart. De Sloveense is al een aantal jaar de verloofde van viervoudig Tourwinnaar Pogacar.

Ondertussen zijn Jooris en Pogacar al samen op stage geweest. Op die stage zijn zowel renners van UAE Team Emirates-XRG als de wielrensters van UAE Team ADQ van de partij. Jooris krijgt bij Sporza de vraag van het moment. "Of ik hem al tegengekomen ben? Op stage zitten de mannen- en vrouwenploeg samen. En dan wordt er wel eens een woordje uitgewisseld."

Contact tussen Pogacar en Jooris beperkt

Zo laat onze landgenote uitschijnen dat er al contact het hem geweest is. Alleen is dat contact tot dusver zeer beperkt gebleken. "Tegen Pogacar heb ik enkel nog maar "goeiemorgen" gezegd." We moedigen haar aan om toch eens een echt gesprek aan te gaan. Dat moet zeker en vast een interessante babbel opleveren met Pogacar.

Net als Pogacar verkeert Jooris in een vaste relatie. Ze vormt een koppel met Tim Torn Teutenberg, een Duits talent. Teutenberg is 23, Jooris is 21. "We hebben elkaar leren kennen op de piste en vormen al 2 jaar een koppel", maakt Jooris bekend. "Ik zou graag zo goed worden als hij." In elk geval hebben we er een wielerkoppel bij.

Wielertalenten motiveren elkaar

Lees ook... De gevaarlijkste wielervraag in ons land: "Nu moet ik opletten met wat ik zeg"
Het helpt wel om met een partner samen te leven die perfect begrijpt wat er voor nodig is om het te kunnen maken in de wielerwereld. "We motiveren elkaar en halen het beste in elkaar naar boven", verzekert Febe Jooris.

