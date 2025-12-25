De gevaarlijkste wielervraag in ons land: "Nu moet ik opletten met wat ik zeg"

Foto: © photonews

Is Pogacar de beste coureur ooit? Jan Bakelants reageert op de vraag die zeker in ons land enorm gevoelig ligt, omdat vergeleken wordt met Eddy Merckx.

Vergelijking met eerdere generaties

Bakelants geeft aan dat het onderwerp gevoelig ligt, zeker bij wielerliefhebbers die Merckx hebben meegemaakt. “Nu moet ik opletten met wat ik zeg - er zijn ook oudere HUMO-lezers en die beginnen altijd over Eddy Merckx”, klinkt het in het weekblad.

Hij benadrukt dat Merckx uitzonderlijke prestaties neerzette en dat zijn werelduurrecord nog steeds indruk maakt. “Merckx was een onwaarschijnlijk goede renner.”

Volgens Bakelants toont dat record hoe sterk Merckx was, zelfs met materiaal dat niet te vergelijken is met de huidige technologie. “Met een gedateerde fiets zette hij een tijd neer die veel topcoureurs met het topmateriaal van vandaag zelfs niet halen.”

Evolutie van het wielrennen

Bakelants wijst erop dat de sport sinds de tijd van Merckx sterk is veranderd, veel internationaler is geworden. Hij stelt dat het huidige peloton breder en sterker is dan ooit. “Het huidige peloton is het sterkste ooit, en toch rijdt Pogacar van alles en iedereen weg.”

Lees ook... Bakelants nog altijd niet te spreken over Touropgave van Evenepoel
Daarnaast merkt hij op dat Pogacar minder vaak koerst dan sommigen denken, maar dat zijn rendement bijzonder hoog ligt. Volgens Bakelants is Pogacar in staat om vrijwel overal waar hij start mee te doen voor de overwinning.

