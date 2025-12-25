Evenepoel zal moeten afrekenen met heel Duitsland: "Het wekt iets op"

Jan Ullrich schetst hoe groot de verwachtingen rond Florian Lipowitz in Duitsland zijn. Hij benadrukt dat Remco Evenepoel vanaf 2026 in een bijzonder veeleisende omgeving terechtkomt.

Druk rond Lipowitz

Evenepoel wordt bij Red Bull‑BORA‑hansgrohe ploegmaat van Lipowitz, die in Duitsland als toekomstig kopman wordt gezien. Ullrich was aanwezig op het nationale sportgala en gaf aan dat de jonge renner nog veel marge heeft. “Florian heeft nog wat in petto”, klonk het bij Sport 1.

Hij verwijst naar de snelle ontwikkeling van zijn landgenoot en verwacht verdere groei. “Ik denk niet dat hij zijn top al bereikt heeft.” Volgens Ullrich speelt ook de leeftijd van concurrenten een rol in de kansen van Lipowitz. “Op een gegeven moment zullen ze het wat rustiger aan gaan doen.”

Ontwikkeling en omkadering

Lipowitz zette het voorbije jaar al sterke resultaten neer. Ullrich benadrukt dat de omstandigheden rond hem ideaal zijn. “De basis is goed: hij heeft een goed team, een goede omgeving en is zelf een sterk karakter.”

Hij ziet bovendien ruimte voor verdere vooruitgang wanneer het meezit. Lipowitz liet het sportgala aan zich voorbijgaan om te blijven trainen richting het nieuwe seizoen. “Hij traint momenteel hard tot Kerstmis”, vertelt Ullrich.

Opleving van de Duitse wielersport

Ullrich merkt dat de populariteit van het wielrennen in Duitsland opnieuw stijgt. De sport kende een moeilijke periode na eerdere dopingaffaires, maar het succes van Lipowitz zorgt voor nieuwe aandacht.



Hij verwijst naar het beeld van de jonge renner op het Tourpodium naast de grote namen. “Het was absoluut fantastisch om Lipo op de Champs‑Élysées te zien met Vingegaard en Pogacar op het podium.”

Volgens Ullrich werkt dat inspirerend voor het publiek. “Je ziet nu al een kleine opleving in de wielersport.” Hij merkt dat ook in zijn eigen omgeving. “Ik zie het bij mijn kinderen: natuurlijk wekt het iets op als er een Duitser voorin rijdt”, besluit hij.