Strenge Gilbert waarschuwt Pogacar voor zijn fouten, maar beseft dat duel met Van Aert er moest komen

Tadej Pogacar is ongetwijfeld dé man van het moderne wielrennen, maar Wout van Aert heeft hem in Parijs toch eens kunnen kloppen. Philippe Gilbert is niet verrast dat Pogacar in die slotrit in de Tour nog eens voor de zege ging.

In België zijn het gevoelige discussies wanneer Tadej Pogacar vergeleken wordt met Eddy Merckx. Philippe Gilbert geeft in Le Soir aan dat Pogacar volgens hem wel de beste renner aller tijden wil worden en goed op weg is om dit te bereiken. Nochtans is de Belgische oud-renner van mening dat Pogacar wel degelijk fouten maakt.

Dat gebeurt dan niet noodzakelijk tijdens de koersen, maar wel tijdens de periodes tussenin. Gilbert vindt dat Pogacar in het najaar veel verplichtingen op zich heeft genomen. "Misschien is het dit aspect dat hem uitput. Ik was verbaasd hem op zoveel verschillende plekken te zien. Ik vraag me soms af hoe hij kan rusten en zich op zijn training kan concentreren."

Gilbert tilt er zwaar aan

Gilbert tilt hier best wel zwaar aan en vindt dat Pogacar vaker 'neen' moet zeggen. Het is immers echt wel noodzakelijk om volledig te kunnen recupereren na een enorm zwaar wielerjaar. "Hij was bij veel evenementen aanwezig. Van half oktober tot begin december heeft een professioneel wielrenner rust en stilte nodig."

Phil kan het uiteraard wel weten naar zijn eigen succesvolle carrière. Dit wil echter niet zeggen dat hij er voorstander is dat Pogacar ook tegen zijn eigen instincten koerst, zoals soms wel van hem gevraagd wordt. Op de laatste dag van de Tour gooide de gele trui dat overboord om de rit over de Montmartre te proberen te winnen.

Tourzege Pogacar kon in gevaar komen

Gilbert kon hierwel van genieten, ondanks de hieraan verbonden risico's. "De kasseien waren nat en glad. Alle ingrediënten waren aanwezig om de Tourzege met een valpartij in gevaar te brengen, maar hij ging ervoor. Hij houdt ervan!" Pogacar moest het in de slotrit wel afleggen tegen Wout van Aert.