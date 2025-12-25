'Alpecin-Deceuninck en organisatie laten zich horen over potentieel cruciale beslissing Van der Poel'

Er doen geruchten de ronde over een eventuele beslissing van Mathieu van der Poel die het veldritseizoen een nieuwe wending zou kunnen geven. Komt hij zondag aan de start in Dendermonde of niet?

De Wereldbekermanche in Dendermonde van 28 december 2025 staat momenteel niet op zijn programma. Van der Poel won nog nooit in Dendermonde en deed enkel mee aan de eerste twee edities. Op een drassig parcours moest hij het telkens op loopvermogen afleggen tegen Van Aert. Het zou komende zondag anders kunnen lopen.

Door de huidige weersomstandigheden kan het in Dendermonde een ander type wedstrijd worden. Het heeft immers al lang niet meer geregend. Van der Poel heeft publiekelijk verklaard dat het wel even door zijn hoofd gespookt heeft om Dendermonde op te nemen in zijn programma, maar dat hij uiteindelijk besliste om dat niet te doen.

Zonder Dendermonde moeilijker Wereldbeker te winnen

Van der Poel denkt dat dit ook cruciaal kan zijn voor het al dan niet winnen van de Wereldbeker. Volgens Het Laatste Nieuws klonk het de voorbije dagen in radio crosspeloton alsnog zou deelnemen in Dendermonde. Dat zou niet alleen gevolgen hebben voor zijn eigen kansen maar ook voor die van de andere crossers die nog dromen van de Wereldbekerzege.

Diezelfde krant meldt echter ook dat zowel Alpecin-Deceuninck als de organisatie van de veldrit in Dendermonde ontkennen dat Van der Poel aan de start komt. Bovendien beslist de bondscoach veldrijden wie er allemaal wordt opgenomen in de selectie voor een Wereldbekermanche. De naam van Van der Poel ontbreekt in die selectie.

Van der Poel mag zich aan vragen verwachten

Alles wijst er dus op dat Van der Poel wel degelijk ontbreekt zondag in Dendermonde. Ongetwijfeld zal hij er op tweede kerstdag wel vragen over krijgen in Gavere. Daar staat hij zelf met honderd procent zekerheid aan de start.