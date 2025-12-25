Bondscoach reageert op afscheid van Fem van Empel

Fem van Empel maakte bekend dat ze (voorlopig) stopt met koersen. Bondscoach Gerben De Knegt reageerde op de beslissing van de renster.

Terugblik op de samenwerking

De Knegt stond meerdere seizoenen aan haar zijde en zag haar uitgroeien tot drievoudig wereldkampioene bij de profs. De renster benadrukte dat haar beslissing om tijdelijk te stoppen voortkomt uit het ontbreken van plezier in de sport.

De bondscoach geeft aan dat haar welzijn vooropstaat. “Ik wil Fem vanaf deze plek het allerbeste toewensen voor haar toekomst, of dat nu op of naast de fiets zal zijn”, zegt hij in een reactie op de website van de Nederlandse KNWU.

Volgens hem kan Van Empel terugkijken op een indrukwekkende reeks prestaties. “Ze mag terugkijken op een geweldige loopbaan met meerdere wereldtitels en Europese titels en we zijn blij dat we haar als bond mochten ondersteunen in het waarmaken van die sportieve ambities.”

Waardering voor behaalde successen

De Knegt onderstreept dat de nationale ploeg trots is op de gezamenlijke resultaten. “En met haar die successen mochten vieren.” Hij verwijst naar de intensieve samenwerking van de afgelopen jaren en de rol die Van Empel speelde binnen de selectie. Haar constante niveau en internationale titels maakten haar tot een vaste waarde in het veldrijden.



Of Van Empel op termijn terugkeert in de sport, blijft voorlopig onduidelijk. De Knegt stelt dat alleen de komende periode zal uitwijzen welke richting ze kiest. Haar contract bij Visma Lease a Bike eindigt op 1 januari 2026, waardoor een nieuwe fase aanbreekt. De bondscoach benadrukt dat de deur altijd openstaat en dat haar keuze wordt gerespecteerd, ongeacht het vervolg van haar loopbaan.