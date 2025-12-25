Karl Vannieuwkerke heeft een duidelijke boodschap voor Leif Hoste na diens bekentenis over alcoholmisbruik

Karl Vannieuwkerke reageert op de openheid van Leif Hoste over zijn alcoholproblemen. Hij verwijst daarbij naar de zware periode die de ex-renner achter zich liet.

Terugblik op de moeilijke jaren

Vannieuwkerke beschrijft hoe Hoste lange tijd uit beeld verdween en intussen een zware strijd voerde. “Je leek de voorbije jaren van de aardbol verdwenen, maar voerde ondertussen je eigen strijd tegen wrede demonen”, vertelt hij in de Krant van West-Vlaanderen.

Hij benadrukt dat de omstandigheden waarin Hoste leefde bijzonder confronterend waren. “Het huis als crime scene beschreef je zelf.” Volgens Vannieuwkerke staat dat beeld haaks op de renner die jarenlang bekendstond om zijn regelmaat en professionaliteit.

Loopbaan en verwachtingen

De journalist verwijst naar de vroege successen van Hoste en de druk die daarmee gepaard ging. Hij haalt aan dat Hoste drie keer tweede werd in de Ronde van Vlaanderen en daardoor een hardnekkig etiket kreeg. “Alsof tweede worden in de Ronde een vorm van falen is.” Vannieuwkerke wijst erop dat de periode na de carrière vaak zwaarder doorweegt dan de koers zelf.

De moeilijke overgang na het afscheid

Volgens hem bestaat er geen begeleiding voor de mentale leegte die volgt na het einde van een sportloopbaan. “Hoe je daarmee moet omgaan leer je niet in een jeugdopleiding.” Hij stelt dat Hoste vooral in de jaren na zijn actieve carrière vastliep, wanneer de structuur van het wielrennen wegvalt en de stilte toeneemt.

De stap naar openheid

Vannieuwkerke benadrukt dat Hoste recent een belangrijke drempel overging door zijn verhaal te delen. “Je hebt het besluit genomen om niet langer te zwijgen.” Hij verwijst naar de rol van Nico Mattan, die Hoste actief ondersteunde. Die steun omschrijft hij als cruciaal in een periode waarin elke keuze telt.





Vannieuwkerke besluit met de vaststelling dat Hoste al een belangrijke periode nuchter is. Hij benadrukt dat volhouden een dagelijkse keuze blijft en dat vooruitgang vooral betekent dat men vandaag overeind blijft. “Weet dat echte winnaars niet altijd op het hoogste schavot staan. Soms zitten ze gewoon aan een tafel en zijn ze fier op een nieuwe start. En vaak is dat de grootste overwinning van allemaal. Hou je kloek, Leifke”, besluit hij.