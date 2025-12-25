Geraint Thomas heeft grote verwachtingen van toptransfer INEOS

Geraint Thomas blikt vooruit op de rol die Oscar Onley bij INEOS Grenadiers zal spelen. Hij bespreekt daarbij ook de verwachtingen binnen het team.

Eerste indrukken van Onley

Thomas werkte de laatste weken intensief samen met Onley en benadrukt dat diens koersinzicht hem opvalt. “De manier hoe hij koersen leest… Hij is daarin echt al volwassen en loopt wat dat betreft al jaren voor”, klinkt het bij WielerFlits.

Volgens Thomas toont Onley al vroeg een niveau dat doorgaans pas later in een carrière zichtbaar wordt. De prestaties van het afgelopen seizoen bevestigen dat beeld. “Oscar heeft het in 2025 echt geweldig gedaan.”

Hij vergelijkt Onleys ontwikkeling met zijn eigen beginjaren en wijst op het verschil in maturiteit. “Ik reed zelf mijn eerste Tour de France toen ik 21 was, Oscar wordt op zijn 22ste gewoon al vierde.”

Structuur en ambities bij INEOS

Binnen INEOS is de winterperiode gebruikt om de werking te heroriënteren. Thomas geeft aan dat de ploeg haar doelen en processen heeft aangescherpt. Hij ziet Onley als een logische schakel binnen die vernieuwde structuur.

Thomas benadrukt dat hij vertrouwen heeft in de manier waarop de ploeg Onley verder kan begeleiden. “Ik heb er veel vertrouwen in dat we in ons nieuwe systeem Oscar het beste uit zichzelf kunnen laten halen.”





Samenwerking met meerdere kopmannen

Vanaf 2026 beschikt INEOS over een brede kern klassementsrenners. Thomas beschouwt die situatie als een voordeel voor het team. “De beste teams waarvoor ik heb gereden hadden meerdere getalenteerde klassementsrenners.”

Hij ziet de aanwezigheid van Arensman, Bernal en Rodriguez als een versterking van de collectieve slagkracht. “Voor elke koers hebben we sterke opties.” Volgens hem vormt Onley een waardevolle toevoeging binnen dat geheel. “Oscar is daarop echt een aanvulling”, besluit hij.