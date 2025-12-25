Interview Kritische noten Van Aert en Van der Poel, maar deze Belgische Alpecin-crosser is veel positiever

Kritische noten Van Aert en Van der Poel, maar deze Belgische Alpecin-crosser is veel positiever
Foto: © photonews

In de kerstperiode bezoeken de crossers veel verschillende locaties en parcoursen. Alpecin-Deceuninck heeft met Niels Vandeputte een veldrijder die er heel positief naar kijkt.

Vandeputte was in zijn laatste vier crossen niet uit de top vijf weg te denken. In Koksijde en Hofstade stond hij zelfs op het podium. De terugkeer van Hofstade op de veldritkalender was voor hem dus zeker geslaagd. Wout van Aert en Mathieu van der Poel stonden er ook in de Plage Cross, maar lieten wel één kritische noot horen.

Beide veldrittoppers vonden dat er in het bosje toch echt een aantal bochten lagen die er een te technisch deel van maakten en die niet hadden gehoeven. Dat was een duidelijke boodschap aan de organisatie. Vandeputte moet toegeven dat ze wel een punt hebben, maar voor de Kempenaar is het glas toch wel eerder halfvol.

Vandeputte blij in Hofstade te kunnen crossen

"Misschien waren er net iets te veel bochten, maar ik vind het een heel mooi parcours en ik ben blij dat we opnieuw konden komen crossen in Hofstade." Dat was zijn initiële opvatting van de omloop. We legden hem daarna nog eens de stelling voor over het mogelijk wat te bochtige traject dat de veldrijders er op 22 december moesten afleggen.

"Ja, maar ik ga geen commentaar geven op het parcours", houdt hij vooral een positief gevoel over aan die veldrit. "Ik ben blij dat we in Hofstade konden rijden. Het is een mooi domein", is Vandeputte lovend over het sportverblijf van Sport Vlaanderen. "Ik hoop dat de wedstrijd kan blijven doorgaan de komende jaren." Die kans lijkt ons na de editie van afgelopen maandag wel groter geworden.

Grote opkomst in Hofstade

Lees ook... 'Alpecin-Deceuninck en organisatie laten zich horen over potentieel cruciale beslissing Van der Poel'
Qua publieke opkomst was deze editie immers ongetwijfeld een schot in de roos. Er zakte een pak toeschouwers af naar Hofstade voor de Plage Cross en de Turbo Cross. Naar schatting zouden er zo'n 17 000 veldritfans aanwezig geweest zijn. 

