Van der Poel stoort zich nauwelijks aan loslopende hond en antwoordt als een kampioen

Een ongeslagen seizoen is hem dan wel niet gegund, Mathieu van der Poel heeft wel een sterk antwoord gegeven na zijn derde plaats in Ronse. Nadat het even schrikken was voor de deelnemers in Overijse wegens een loslopende hond, ontbond Van der Poel zijn duivels.

Na zijn verrassende overwinning in Ronse moest het blijken of Aerts een nieuwe superdag kende, zeker aangezien hij vorig jaar als winnaar over de meet kwam in Overijse. Uiteraard was het ook uitkijken hoe Van der Poel zou reageren. Na enkele bochten zette die laatste zich al op kop.

Hermans, Iserbyt en Pidcock lieten hem aanvankelijk niet al te ver wegrijden. Aerts bevond zich wel verderop. Zo ontstond er een kopgroep van vier veldrijders. Die werden wel opgeschrikt door... een loslopende hond. Pidcock had net een versnelling ingezet. De hond leek vooral achter Iserbyt en Van der Poel aan te zitten. Die reden het dier - zij het wat angstig - voorbij.

DE HOND GEGREPEN

De hond werd uiteindelijk van het parcours gehaald, de veiligheid keerde dus helemaal terug. Op een oplopende strook begon de turbo van Van der Poel op volle toeren te draaien. Of het nu fietsen of lopen was: zijn drie kompanen moesten hem laten gaan.

Hermans en Pidcock sloegen Ronse over, maar dat hielp niet om Van der Poel bij te benen. Al beet vooral Hermans wel fel van zich af. Die hield het verschil met de koploper een tijdje beperkt tot zo'n tien seconden. Pidcock reed in derde positie rond terwijl Iserbyt gegrepen werd door Aerts.

ARTIESTENNUMMERTJE VAN VAN DER POEL

In een afdaling leek Van der Poel ten val te komen. De Nederlander deed zijn reputatie van artiest op een fiets weer alle eer aan en hield op wonderbaarlijke wijze controle over zijn machine. Even voorbij halfweg koers had een ontketenende Pidcock ook weer helemaal de geest gevonden. De Brit dichtte de kloof met Hermans en zette hem meteen op afstand.

Ondertussen liep de bonus van Van der Poel wel op richting de halve minuut. Naast Pidcock groeide ook Aerts in deze wedstrijd. De Belgische kampioen liet Iserbyt achter en reed tot bij Hermans. Laatstgenoemde kende vlak voor één van de afdalingen telkens wel een goed moment en zo wist hij opnieuw weg te rijden van zijn ploegmaat.

OPGAVE VAN DER HAAR

De posities voor het podium lagen zo vast. Van der Poel vierde zijn tiende zege van het seizoen, voor Pidcock en Hermans. Deze drie zullen wel een goed gevoel overhouden aan de Druivencross. Heel anders is het voor Van der Haar. De Nederlander moest opgeven wegens een geblokkeerde rug.