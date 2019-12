Baasje van verdwaalde hond in Overijse doet verhaal: "Ik schaam me dood"

Het was een tafereel op zich. Op de cyclocross in Overijse liep er een hond los over het parcours en hij zette zowaar bijna een toptijd neer. Maar het baasje kijkt er anders op terug.

"Ik schaam me dood", legt de Nederlandse eigenares van de Mechelse herder uit aan Sporza. "Ik had de hond vastgemaakt om de kledij van mijn crossende zonen weg te steken, maar toen de renners eraan kwamen, geraakte hij los." "Toen heb ik de politie geroepen. Zowel zij als de renners waren gelukkig niet boos. Ik zag achteraf de beelden en hoe dat de mensen er gelukkig om moesten lachen. Maar ikzelf vond het heel vervelend. Ik heb er zelfs van wakker gelegen." Maar de Nederlandse dame is niet van plan om haar hond nu thuis te laten. "Hij zit anders veel te lang thuis. We gaan bijna elk weekend. Hij gaat nog naar de hondenschool, dus misschien is het onze fout om hem meteen in zo'n drukte te zetten. Hij moet er langzaam mee leren omgaan." Ten slotte heeft ze nog een tip: "Houd de hond goed bij, mensen. Wij hebben geleerd. Het zal ons in elk geval niet meer overkomen."