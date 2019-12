"Cant moet pieken naar het WK"

Sanne Cant beleeft voorlopig een teleurstellend seizoen. In Overijse werd ze pas zesde.

"Het spijtige is dat die jonge Nederlandse vrouwen het in elke opdracht aankunnen: in het zand, in de modder, bergop en bergaf”, vertelde Paul Herygers bij Sporza.

“Het enige wat ze nog kan doen is kampioen worden en dan pieken naar het WK op een parcours waar eigenlijk niemand iets van afweet. Ze heeft er evenveel kansen dan de rest."

“Als je eerlijk bent, moet je zeggen dat haar seizoen op dit moment niet ok is. Maar ik geef haar het voordeel van de twijfel. Ze verdient het om respect te krijgen. Werk gewoon naar de kampioenschappen toe en laat je niet zot maken."