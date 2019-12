Van der Poel: "Op naar een nieuwe zegereeks"

Mathieu van der Poel zag zaterdag zijn fenomenale zegereeks stranden op 35 stuks. Zondag was hij wél weer de beste.

Als de Nederlander zaterdag nog wat sloom oogde na zijn stage met het oog op het wegseizoen, was hij zondag opnieuw een stuk beter.

"Er stak vandaag iets meer tempo en ritme in”, vertelde hij achteraf aan Het Laatste Nieuws. “Het ging nog niet helemaal zoals gewenst, maar toch al iets beter dan verwacht.”

“Na mijn opwarming had ik er geen al te goed oog in. Maar goed... we zijn opnieuw vertrokken. Op naar een nieuwe reeks.”