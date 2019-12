Ploegmaat Dylan Teuns erg onder de indruk van Van der Poel: "Eén van de grootste talenten die het wielrennen ooit zag"

Mathieu van der Poel is volop bezig om zijn superioriteit in het veld staande te houden, maar ook zijn wegseizoen heeft een diepe indruk nagelaten bij vele collega's. Zo ook bij Heinrich Haussler, de 35-jarige Australiër die bij Bahrein-McLaren ploegmaat is van Dylan Teuns.

In een gesprek met VeloNews geeft Haussler ook zijn mening over Van der Poel. "Als ik die kerel zie koersen, dat is echt indrukwekkend. Hij is een absolute freak. Hij is geweldig voor de sport. Ik hou ervan hoe hij wisselt van de mountainbike naar de cross naar de weg."

MIND-BLOWING

Zeker met de mountainbikefiets is Haussler ook vertrouwd. "Ik rijd zelf vaak met de mountainbike, ik weet hoe moeilijk dat is. De motor die je nodig hebt en het aantal watts die je moet produceren in anderhalf uur op de mountainbike is volledig anders dan wat we doen op de weg. Je ziet hem het ene weekend een mountainbikerace rijden en dan een etappe winnen in een rittenkoers op de weg. Het is mind-blowing."

Onder andere de inhaalrace van Van der Poel in de Ronde van Vlaanderen sprak tot de verbeelding. "Ik herinner me dat hij voorbij me kwam op de Koppenberg en ik wist niet dat hij voordien gevallen was. Voor de meesten, is het dan game-over. Hij knokte terug en eindigde vierde. Het was ongelooflijk. Hij is één van de grootste talenten die het wielrennen ooit zag."