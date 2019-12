Dumoulin over meerdere kopmannen bij Jumbo-Visma: "Als iedereen een eerlijke kans krijgt, zie ik geen probleem"

Tom Dumoulin zag 2019 grotendeels aan zich voorbij gaan door een zware knieblessure. Hij staat echter te popelen om 2020 aan te vatten.

“Voor het eerst in acht jaar kon ik eens rustig nadenken welke richting ik uit wou”, vertelde de Nederlander aan de Telegraaf.

“Ik heb dingen teruggevonden die ik in de loop der jaren verloren was: het plezier op de fiets, details om de concurrentie af te troeven. Daar geniet ik van.”

“Over mijn knie zijn de laatste twijfels verdwenen. De dokter die me in juli opereerde, durfde me een paar uur later al vertellen dat ik een paar maanden later geen last meer zou hebben. Hij lijkt gelijk te krijgen.”

Dumoulin trekt na drie seizoenen bij Team Sunweb in 2020 naar Jumbo-Visma. Daar komt hij andere sterke klassementsrenners tegen, maar dat ziet hij niet als een probleem.

“Bij Sunweb werd ik de laatste jaren vrijwel altijd als de enige man uitgespeeld. Daar werd duidelijk gecommuniceerd dat er alleen voor Tom gereden werd. Ik vond dat niet echt prettig.”

Jumbo-Visma zal in 2020 geregeld met meerdere kopmannen aan de start staan en in de koers zelf kiezen welke kaart er zal gespeeld worden. “Dan is het aan Roglic, Kruijswijk en mezelf om te tonen wie de beste is: dat verdeelt de druk. Als iedereen een eerlijke kans krijgt, zie ik geen probleem.”