Team van Axel Merckx stelt een nieuwe renner voor: 19-jarige Portugees tekent voor een jaar

De voorbije jaren bracht het Amerikaanse team van Axel Merckx Axeon Hagens Berman al heel wat supertalenten voort. Dinsdag haalden ze er nog een 19-jarige Portugees bij.

Even een indrukwekkend lijstje namen om te starten: Eddie Dunbar (Team Ineos), Will Barta (CCC), Jasper Philipsen (UAE), Mikkel Bjerg (UAE), Tao Geoghegan Hart (Team Ineos), Ruben Guerreiro (EF Education First),... allemaal kwamen ze in de voorbije jaren uit voor Axeon Hagens Berman.

In 2020 zal het team niet meer op het ProContintentale niveau te zien zijn, maar de opzet blijft uiteraard dezelfde: jonge talenten kansen geven en laten doorstromen. Het team is nog niet helemaal klaar op de transfermarkt want momenteel staan er slechts negen renners onder contract waaronder de jonge Belg Jens Reynders. De laatste nieuwkomer is voorlopig de 19-jarige Portugees Pedro Andrade. Hij eindigde in het afgelopen seizoen op 18-jarige leeftijd als 20e in de Spaanse heuvelachtige eendagskoers Circuito de Getxo.