Teuns droomt van de Olympische Spelen en wil in 2020 schitteren in (Ronde van) Vlaanderen: "Of ik kan winnen?"

Dylan Teuns heeft woensdag zijn plannen voor 2020 uit de doeken gedaan. De Belg van Bahrain-McLaren wil in 2020 opnieuw de Tour rijden en ook debuteren in Vlaanderens Mooiste.

"In 2020 wil ik doorgaan op mijn elan van vorig seizoen", vertelde Teuns op stage in Kroatië aan Sporza. "Na de voorbereiding wordt mijn eerste koers op Vlaamse bodem de Omloop Het Nieuwsblad. Vorig jaar werd ik er vijfde. Voor veel mensen was dat misschien een verrassing, maar voor mij niet.”

"Ik heb altijd graag in Vlaanderen gekoerst en bij de jeugd haalde ik er wél resultaten. Voor mij was het dus een bevestiging dat dat werk mij ook ligt. Normaal gezien zou ik vorig seizoen al debuteren in de Ronde van Vlaanderen, maar ik werd ziek in Milaan-Sanremo en dat heeft mij lang parten gespeeld."

"In 2020 wil ik er wel bij zijn in de Ronde. Zeker niet als de enige kopman van de ploeg, met Cortina en Colbrelli kunnen we een stevig blok vormen. Of ik zelf kan winnen? We zien wel."

Teuns droomt ook van de Olympische Spelen: "Ik besef dat de plaatsen duur zijn. Ik zal dus resultaten moeten rijden en laten zien dat ik erbij moet zijn in Tokio."