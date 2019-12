Van Aert en ander kopmannen van Jumbo-Visma stellen uitrustingen voor 2020 voor

Het team van Wout Van Aert blijft de geel-zwarte kleuren trouw. Na de zwarte ‘spikkels’ op de gele achtergrond van vorig jaar, gaat het team in 2020 voor geel met een zwarte, schuine streep.

Van Aert, Maarten Wynants en Laurens De Plus krijgen volgend jaar ook het gezelschap van Tom Dumoulin.

2020🥰 Your thoughts, guys?👇🏼🤔



P.S. Pre-order our 2020 kit now: https://t.co/Flgc3i2Cj2 pic.twitter.com/G4stzPBVgf