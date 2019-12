Van Aert en Evenepoel schatten succes queeste Gilbert in: "Won van Alaphilippe op training" en "Niet onderschatten"

Philippe Gilbert is nog op zoek naar de zege in dat ene Monument dat nog niet op zijn palmares staat, Milaan-Sanremo. Het is één van de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens het overzicht van het wielerjaar van 'Vive le Vélo'. Van Aert en Evenepoel deden er hun zegje over.

Kan Gilbert Milaan-Sanremo winnen? "Ik denk dat dat zeer moeilijk wordt, maar ik dacht ook dat Roubaix moeilijk ging worden voor hem. We spreken over iemand die je niet kunt onderschatten", beseft Van Aert. "Het zou zomaar kunnen, maar het zal niet gemakkelijker zijn dan vijf jaar geleden." De vraag is ook: hoe moet Phil het dan juist aanpakken? Want in een groep van pakweg tien renners zal hij zelden als eerste over de meet komen. Toch? "Dat weet ik niet meteen", ziet Evenepoel het anders. "Hij is heel rap, hoor. Zeker na zo'n wedstrijd. Op training heeft hij tegen Julian Alaphilippe en de andere klassieke mannen eens gesprint en hij won er toch wel van."