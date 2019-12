Van der Poel vindt podiumplaats naast 'kopman' Albert nog steeds zeer speciaal

In het Waasland weten ze al langer wat Mathieu van der Poel allemaal in zijn mars heeft. Als jonge snaak werd hij in 2013 tweede in de Waaslandcross achter... Niels Albert. Die laatste was destijds kopman van de Nederlander. Komende zaterdag staat deze wedstrijd opnieuw op het menu.

De editie van 2013 zal Van der Poel niet snel vergeten. "Die wedstrijd staat nog steeds in mijn geheugen gegrif", duikt hij in een bericht voor Golazo in zijn verleden. "Ik was amper 18 jaar. Als jonge gast reed ik mee met de profs en de wedstrijd draaide uit op een millimeterspurt met Niels Albert., de kopman van onze hoofdploeg toen." DOMINERENDE KRACHT Zo'n scenario dat blijft wel bij. "Dat was toch een heel speciaal moment, samen met onze kopman op het podium staan." Inmiddels is er uiteraard heel wat gebeurd. Van der Poel heeft zich ontpopt tot de dominerende kracht in het veldrijden en won in 2018 ook in Sint-Niklaas. Ook dit jaar komt hij met vele plezier aan de start. "Het is gewoon een hele mooie wedstrijd, ook door de afwisseling met de zandpassage. Met de loodzware wereldbeker in Namen kiezen een aantal renners ervoor om alleen zondag te rijden, maar ik kom hier gewoon heel graag."