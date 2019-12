Voormalig nummer twee in Ronde van Vlaanderen en Milaan-San Remo start volgende week in wereldbekercross van Zolder

Heinrich Haussler staat volgende week donderdag aan de start van de wereldbekercross van Zolder. De Australiër is intussen 35.

Haussler won in 2005 al een rit in de ronde van Spanje, maar kende zijn topjaar in 2009. Toen won hij een rit in de Tour en werd hij tweede in de Ronde van Vlaanderen en Milaan-San Remo.

De halve Duitser is momenteel op stage in Kroatië en verklapte daar aan Sporza dat hij volgende week in België komt crossen.

"Ik kijk graag naar veldrijden en ik ben goed bevriend met (veldrijder, red) Sascha Weber. Na de Vuelta kwam er een nieuwe crossfiets uit van Merida en ik was wel benieuwd. Van het één kwam het ander en de voorbije weken heb ik twee crossen gereden, één in Zwitserland en één in Duitsland", aldus Haussler.

"Misschien rijd ik zelfs nog meer wedstrijden, zoals Loenhout en Diegem. Maar dat moet ik nog eens overleggen met mijn vrouw.”