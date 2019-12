Jens Adams weer helemaal hersteld en kondigt druk programma aan

Jens Adams was een opvallende naam die ontbrak op de deelnemersveld van de Druivencross in Overijse. De veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal was immers ziek. Inmiddels lijkt hij weer helemaal hersteld, want zijn programma voor de volgende weken is de moeite.

Dit weekend vliegt Adams er meteen stevig in. Zaterdag staat hij in Sint-Niklaas aan de start van de Waaslandcross en ook zondag in de Wereldbeker in Namen is hij van de partij. Voor het einde van het jaar start Adams ook nog in Heusden-Zolder, Loenhout, Diegem en Bredene.

Ook het begin van 2020 belooft pittig te worden. In de eerste vijf dagen van het nieuwe jaar zal Adams al drie wedstrijden afwerken. De eerste is uiteraard de GP Sven Nys in Baal. Nadien volgen al zeker de crossen van Gullegem en Brussel.