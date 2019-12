Lotto-manager licht nieuwe rol van Sergeant en De Weert toe: "Ben hier niet om er de ploeg van Lelangue van te maken"

Bij het immer rustige Lotto Soudal ging het er de voorbije maanden heel woelig aan toe, met de reorganisatie die is uitgevoerd. In aanloop naar het nieuwe seizoen krijgt algemeen manager John Lelangue er veel vragen over. Hij zet daarom nog eens de puntjes op de i.

Het is niet zo dat hij kost wat kost zijn eigen wil moet doordrukken, onderstreept Lelangue in het VRT Journaal. "Ik ben hier niet om er de ploeg van John Lelangue van te maken. Ik ben een jaar geleden aangekomen, heb een beetje gekeken en we hebben gereorganiseerd. We hebben een echte visie, met onze sponsors, met de staf, met de renners."

Dat de rol van Marc Sergeant aangepast werd, was misschien nog de grootste verrassing. "Marc Sergeant blijft onze specialist en mijn rechterhand voor het sportieve. Hij kan van een beetje verder kijken, niet van in de wagen. Hij kan ook naar andere koersen gaan kijken, naar beloftenkoersen."

Aan de andere kant werd het takenpakket van Kevin De Weert - op een bepaald moment toch ter discussie - nog uitgebreid. "Kevin De Weert is voor mij een echte performance manager. Dat was niet zo toen ik ben aangekomen. Hij is nu met een performance department bezig. Hij kan specifiek zich richten op tijdritten, ploegentijdritten, de spurttrein, voeding, mental coaching, materiaal enz."