Thibau Nys vindt zich geen redder van de cross of supertalent: "Dan spreek je over mannen als Mathieu van der Poel"

Tal van superlatieven worden Thibau Nys al toegedicht. Velen zien in hem de toekomst van het veldrijden. Blijf daar als jonge kerel maar eens rustig onder. Nys lijkt er weliswaar toch in te lukken. Hij bestempelt zichzelf niet als een ultratalent.

Dan toch niet die jongeman met die exceptionele gave? "Ik vrees van niet", zegt Nys in Het Laatste Nieuws. "Dan spreek je over mannen als Mathieu van der Poel die in hun eerste jaar als junior alle crossen winnen. Ik win nu ook veel, maar ben tweedejaars. Dat is een groot verschil."

ZEER EXPLOSIEF

Wat niet betekent dat Nys niet over zeer specifieke kwaliteiten beschikt. Eén aspect van het wielrennen beheerst hij alvast als de besten. "Ik ben heel explosief. Op dat vlak ben ik misschien wel een supertalent. Ik heb een absoluut piekvermogen van bijna 1500 watt. Geen tien seconden, hé. Drie seconden, misschien vijf. Ik merk dat dat echt een wapen is."

Niels Albert liet zich al eens ontvallen dat de hoogdagen van de cross voorlopig achter de rug zijn en hij in Nys de redder van de sport ziet. Diegene die de populariteit de hoogte in kan jagen. "Ik voel dat zo niet. Ik denk wel dat de sport mannen met een karakter nodig heeft. Wat meer drama."