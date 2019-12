Verdwijning Bern uit Wereldbeker tegelijk opmerkelijk en weinig verrassend

Van een eerste bekende Wereldbekercross staat al vast dat het in 2020-2021 niet langer deel zal uitmaken van het klassement. De organisatie van de cross in Bern laat weten dat het geen kandidaat is om in de Wereldbeker te blijven. Geen verrassing, maar tegelijkertijd ook wel tekenend.

Nadat de plannen over de hervorming van de Wereldbeker uitlekten, drukte de organisator uit Bern in oktober reeds zijn bezorgdheden uit. Vooral het gebrek aan communicatie werd toen aangekaart. Daar is blijkbaar niet veel beterschap ingekomen, want het is dat wat de UCI ook nu wordt aangewreven en daarbij komen natuurlijk ook de hoger oplopende kosten.

Dat zijn de voornaamste redenen voor het afhaken van Bern. Flanders Classics zal er niet gaan door panikeren, want het heeft aangegeven dat het met de 31 gestelde kandidaturen ruimschoots voldoet aan de criteria die het opgelegd kreeg door de UCI.

INTERNATIONALISERING NIET GEBAAT BIJ AFHAKEN BERN

Dat laat inderdaad een zekere marge om aan het vooropgestelde aantal Wereldbekermanches te geraken, al hangt het er natuurlijk ook vanaf hoe het zit met de verhouding binnenland - buitenland. Meer internationalisering van de sport is net één van de drijfveren om deze hervorming van de Wereldbeker door te drukken.

Sowieso moet het aantal Wereldbekercrossen in het buitenland de hoogte in. Daarom is het des te opvallender dat net een buitenlandse cross die al jaren deel uitmaakt van de Wereldbeker nu net afhaakt. Bern stond de voorbije jaren steeds in hetzelfde weekend als Boom op de kalender.

GROOT VERLIES TRADITIONELE CROSSEN VERMIJDEN

Dat bracht vaak een lastige verplaatsing met zich mee of rennrs die pasten voor Boom, maar Bern was dus wel een gewaardeerde cross in het veldritlandschap. Het zou toch geen goede zaak zijn moesten al te veel van die traditionele Wereldbekercrossen passen voor het project dat volgend seizoen zijn intrede doet.

Eli Iserbyt en Annemarie Worst zijn voorlopig de laatste winnaars in Bern, dat ondanks het afhaken in de Wereldbeker gaat proberen om een veldrit op niveau te blijven organiseren. Dat valt toe te juichen, maar sowieso zal het een wedstrijd van andere allure worden en ook voor de Wereldbeker ligt er dus extra werk op de plank inzake veldritten buiten België.