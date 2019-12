Vervecken sust de gemoederen omtrent parcours in Namen na bedenking van de bondscoach

Het was allemaal begonnen met enkele foto's die Cameron Mason, ploegmaat van Tom Pidcock, on line had gezet. De toegevoegde passage aan de trappen in Namen oogde gevaarlijk, vooral ook omdat de renners die naar beneden zouden moeten nemen. Vervecken sust de gemoederen.

De zandzakken die erbij lagen, leken ook te duiden op hoe gevaarlijk het eigenlijk wel niet is. Bondscoach Vanthourenhout tweette 'Hou het basic'. Erwin Vervecken komt bij Het Nieuwsblad namens organisator Golazo met een verklaring. "Vlakbij de bekende schuine kant ligt een mooie kasseiweg die we wilden integreren. Deze kasseiweg bereik je door een lange, technische en soms steile afdaling."

Laat ons hopen dat deze sectie op het parcours van de Wereldbeker in Namen nog niet is afgewerkt, want hier is duidelijk nog werk aan! Hou het basic, dat is vaak het mooist en in het belang van het veldrijden het beste! https://t.co/JXOkRdLYNg — Sven Vanthourenhout (@svenvth) December 18, 2019

Het moet natuurlijk ook niet te steil worden. "Het laatste stuk krijgt een nieuwe zandlaag om de onderliggende trap uit te vlakken. De kasseien zelf zijn vooral steil in het begin en vlakken dan af richting top. Ik raad de crossers aan een kijkje te gaan nemen. Het is niet zoals het nu voorgesteld wordt. Ik denk dat die foto genomen is middenin de werken."

Bondscoach Sven Vanthourenhout is inmiddels alvast gerustgesteld. "In de buik van het peloton vroegen ze zich af wat dit nu ging worden. Ik zag met eigen ogen hoe die stenen trap is afgewerkt met zandzakjes, aarde en o.a. zand zodat je de stenen niet meer ziet liggen. Het ziet er nu goed uit. Al hoop ik dat het niet te veel regent."