Lucinda Brand de primus na alweer volledig Nederlands onderonsje in Namen

De Wereldbekercross in Namen is gezien de weersomstandigheden dit jaar helemaal een zware koers door de modder. Bij de vrouwen was het eens te meer Nederland boven. Lucinda Brand was de beste. Enkel Alvarado bleef min of meer in de buurt. De derde plaats was voor Worst.

Achter deze rensters was het wel een internationaal gezelschap, maar deze drie Nederlandse vrouwen staken er met kop en schouders bovenuit. Sanne Cant kwam er na haar zege in Sint-Niklaas in Namen niet aan te pas. Worst reed een enorm sterke eerste ronde, maar maakte een foutje op een kasseistrook en moest vervolgens lossen. Alvarado en Brand reden even als duo aan de leiding, maar die laatste had weinig tijd nodig om er alleen vandoor te gaan. Alvarado gaf wel niet onmiddellijk op en hield Brand nog een tijdje binnen schot. Met het einde van de wedstrijd in zicht kon Brand dan wel haar voorsprong gestaag uitbouwen. VALPARTIJ ZONDER ERG Zelfs een valpartij kon Brand niet meer van de overwinning houden. Aan de meet had de renster van Telenet-Baloise zestien seconden over op haar eerste achtervolgster. Op een goede minuut van de winnares sleepte Worst de laatste podiumplek in de wacht.