Remco Evenepoel kan bekroning moeilijk geloven: "Ik heb hier echt geen woorden voor"

Zaterdagavond werd Remco Evenepoel verkozen tot Sportman van het Jaar. Hij haalde het voor Victor Campenaerts en Wout van Aert. De renner van Deceuninck-Quick Step is de jongste laureaat ooit op de erelijst. Hij kon het na afloop moeilijk geloven.

"Dit is ongelooflijk", vertelde Remco Evenepoel na afloop op het podium. "Ik heb hier geen woorden voor en dat overkomt me niet vaak. Vorig jaar was ik nog Belofte van het Jaar en nu word ik al meteen Sportman van het Jaar."

De jonge renner kijkt nu uit naar de toekomst: "Dit maakt me niet zenuwachtig, ik wil er juist harder voor gaan. Dat zal ook in de toekomst zo blijven. Ik krijg ook zoveel hulp, van mijn familie, vriendin en natuurlijk mijn fantastische ploeg. Voor volgend jaar heb ik vier grote doelen: Luik-Bastenaken-Luik, de olympische tijdrit, de wegrit op het WK en de Ronde van Lombardije", vertelde hij nog bij Sporza.