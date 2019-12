Ronde van Italië deelt snel wildcards uit, makkelijke keuze door afhaken Direct-Energie

Midden januari zal RCS Sport bekendmaken welke teams hun opwachting mogen maken in de 103e Ronde van Italië. De Italiaanse ProContinentale teams zijn uiteraard de grote favorieten.

In 2020 mogen drie ProContinentale teams hun opwachting maken in de Ronde van Italië. Normaal gezien waren dat er slechts twee, maar het Franse Direct Energie besloot om hun wildcard als beste team uit het ProContinentale circuit terug in te leveren.

Koersdirecteur Mauro Vegni liet eerder al weten dat hij het liefst Italiaanse teams in zijn grote ronde heeft en dus lijken Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF Faizanè en Vini Zabù KTM de grote favorieten om er bij te zijn. Het is niet geweten of er verder nog gegadigden zijn. Israel Cycling Academy was er de voorbije waren bij, maar is intussen een WorldTour-team geworden en heeft dus geen wildcard meer nodig.