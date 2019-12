Vader Nys gelukkig na nieuwe zege van Thibau: "Een wedstrijd die respect afdwingt"

In de juniorencategorie is er niet veel spanning te bespeuren in de Wereldbeker. Sterker nog, de mathematische beslissing over de eindwinnaar is al gevallen met nog drie manches voor de boeg. Dat is immers Thibau Nys, die ook in Namen triomfeerde.

Een Zwitser was de voornaamste belager van Nys. In het eerste deel van de wedstrijd was dat een mooi duel, maar Nys haalde fysiek toch weer de bovenhand en had aan de aankomst een ruime voorsprong van zo'n veertig seconden. BIJ ALLERBESTEN HOREN Ook Sven Nys is verheugd dat zijn zoon ook in zo'n zware cross zo kan uitpakken. "Het is een wedstrijd die respect afdwingt", zegt Sven Nys bij PlaySports. Nogmaals een bewijs van het potentieel. De grote ambities zijn dus terecht. "Hij wil heel graag bij de allerbeste veldrijders ter wereld behoren op termijn. Of dat realiseerbaar is, weet ik niet, maar die droom heeft hij. Wie ben ik om dat tegen te houden?" Sven Nys ziet vooral ook dat Thibau zich momenteel enorm amuseert. "Hij staat goed in het leven, is gelukkig en doet dingen die hij graag doet."