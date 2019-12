Van der Poel haalt het van Aerts na knotsgek duel, onderkoelde Iserbyt mag Wereldbeker vergeten

Slechts één keer dit seizoen heeft Mathieu van der Poel een cross niet gewonnen, de Hotondcross in Ronse. Het had in Namen een tweede keer het geval kunnen zijn, want Aerts legde hem het vuur aan de schenen. Aan het einde van de rit haalde Van der Poel het toch.

Van der Poel kende vanop de derde rij een sterke start. Bij de eerste doorkomst aan de finish zat Aerts wel in zijn wiel. Achter dit duo volgde het trio Hermans-Iserbyt-Van Kessel. Aerts kwam ondertussen helemaal onder stoom en nam volop het initiatief over.

Op dat moment leek Van der Poel ook nog eens lek, wat zorgde voor een kloof tussen de twee van 13 seconden. Het vergde een ferme inspanning van de Nederlander om terug te komen, maar hij slaagde er wel in. Achter de twee grote tenoren in deze cross leek Van Kessel de sterkste achtervolger te zijn.

OPGAVE ISERBYT

Dat was niet helemaal een juist beeld, want Pidcock geraakte ook inmiddels in zijn ritme. De ontketende Brit ging op en over Van Kessel en naderde tot op zo'n vijftien seconden van de leiders. Daar bleef Pidcock ook wel hangen. Het verging hem nog altijd veel beter dan Iserbyt, die totaal onderkoeld geraakte. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal moest opgeven en ondersteund worden om warmere oorden op te zoeken.

Aerts en Van der Poel maakten er een magnifiek gevecht van, maar in de zesde ronde wist die laatste toch afstand te nemen. Aan het einde van die ronde had de wereldkampioen (vooraan) opnieuw een lekke band. Hij ging wel snel de materiaalpost in, maar kon niet verhinderen dat Aerts in één klap de rollen omdraaide. De Belgische kampioen zette zijn belager prompt op meer dan vijftien seconden.

RACE KANTELT NOG IN SLOT

Toch volgde er nog een kantelpunt. Bij een afdaling met een diepe plas beneden was het voor Aerts alle zeilen bijzetten en plots was Van der Poel er weer helemaal bij. De achterstand van Pidcock op deze twee liep op een gegeven moment op richting de minuut, maar dook richting het slot ook weer onder de veertig seconden.

Hoe dan ook was het een tweestrijd om de zege. Een valpartij van Aerts in de slotronde beslechtte het pleit. Nadien brak bij hem de veer, de overwinning was dan toch voor Van der Poel. Aerts heeft wel de eindzege in de Wereldbeker voor het grijpen. Ook Pidcock maakte nog een harde smak. Zo speelde die zijn derde plaats nog kwijt aan Van Kessel.