Verkenning was cruciaal voor Lucinda Brand: "Vorige week met mezelf in de knoop"

De gebalde vuist bij Lucinda Brand loog er niet om. Er moest best wat werk gestoken in worden om in Namen opnieuw naar de overwinning te kunnen rijden. De basis voor de zege werd eigenlijk al een dag voor de wedstrijd gelegd.

Het is het tweede jaar op rij dat Brand de beste is in Namen. "Ik ben superblij dat ik mijn titel kan prolongeren", reageert de Nederlandse bij PlaySports. "Het was weer heel zwaar. Het was zovelijk mogelijk de lijnen die ik getraind had proberen te rijden."

Zelfs een valpartij in de slotronde kon haar niet deren. "In de laatste ronde was ik aan het sukkelen en dan sla je om aan een gladde steen. Het was een moeilijk stuk om terug op de fiets te kruipen. Ik had gelukkig een voorsprong die ik terug kon uitbouwen. Dan kan je wel die energie kwijt op de pedalen."

Het vertrouwen was er nu helemaal

Zaterdag vond de verkenning al plaats voor de vrouwen. Daar putte Brand moed uit en dat was ook te zien tijdens de wedstrijd. "Vorige week lag ik met mezelf in de knoop qua souplesse in de bochten. Het vertrouwen was er nu wel helemaal. Dat was heel erg prettig."