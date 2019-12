Zorgen bij Toon Aerts om rib na sterke wedstrijd: "Ik kan het moeilijk inschatten"

Wat was Toon Aerts in sterke doen in de omgeving rond de Citadel van Namen. Hij heeft de laatste weken aangetoond dat hij op zulke zware parcoursen in de buurt komt van Mathieu van der Poel. Alleen is er de vrees dat Aerts deze keer niet ongehavend uit de strijd komt.

Aerts greep op het einde van de wedstrijd naar zijn rib. "Het voelt niet goed, met die koude erbij. Dat heeft effect op de tussenribspieren. Ik heb tot donderdag om te herstellen." Het lijkt dus veeleer een kneuzing dan een breuk? "Ik kan het moeilijk inschatten", klinkt het bij PlaySports. "Mede door de koude heb ik wat foutjes gemaakt en ben ik tegen dat paaltje terechtgekomen. We zullen zien wat het geeft de komende dagen." Op een gegeven moment leek Aerts de wedstrijd echt in zijn greep te hebben. Ook toen al zorgde een valpartij voor de kentering. "Na een afdaling kreeg ik op de vlakke ondergrond een snok, waardoor ik onderuit ging. Ooit zal ik hier met plezier kunnen over vertellen." MOOIE VERHALEN Aerts heeft dus wel begrepen dat deze Wereldbekermanche nog jaren in het geheugen gegrift zal staan bij velen. "Zo'n wedstrijd zorgt ervoor dat je echt wil crossen en mooie verhalen te vertellen hebt."