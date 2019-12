De reden waarom Mathieu van der Poel het WK verloor? "Hij wilde geen Snickers aannemen"

Het verhaal van het WK in Yorkshire was de plotse hongerklop van topfavoriet Mathieu van der Poel. De Nederlander trok samen met Matteo Trentin ten aanval en reed het gat dicht op Stefan Küng en de latere wereldkampioen Mads Pedersen. Even later werd Van der Poel plots uit de wielen gereden voorin.

Sportjournalist Hans Vandeweghe kwam in De Tribune terug op dat eigenaar tafereel: "In eerste instantie dacht ik dat hij krampen had. Maar dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn, de benzine was gewoon volledig op. Na afloop van de koers zei Mathieu dat het niet van een hongerklop was, maar dat bleek wel zo. De broers Roodhooft schoten zes ronden voor het einde in paniek."

"Op dat moment zijn ze Snickers voor hem gaan kopen", ging Vandeweghe verder." Van der Poel wou dat niet aannemen en hoefde ook geen drinken meer, dat is uiteindelijk zijn fout geweest. Hij dronk niet meer in de laatste zes ronden en dat is natuurlijk dodelijk. Het zal hem in elk geval niet meer overkomen, dat noemen ze leergeld."