🎥 Brand moest naast de tegenstand ook nog hectische toestand overwinnen: "Dat was even vervelend"

Een tweede zege op rij in de Wereldbeker voor Lucinda Brand en de vreugde was er in Heusden-Zolder zeker niet minder om. Ze moest dan ook een taaie Alvarado afhouden en zag plots ook nog in volle finale rensters voor zich opduiken die gedubbeld werden.

"Ik wist niet wie er in mijn wiel zat", beschrijft Brand de aanloop naar de sprint. "Ik moest mij helaas focussen op de rensters die nog vooraan. Al van bij de afdaling moest ik wel opletten. Ik had nog een gaatje, maar als ik van beneden vol aanzet, kan ik helemaal niets meer. Dan moet ik remmen. Dat was wel heel vervelend. Op het moment dat ik aanzette, zag ik een wiel. Ik hoopte alleen maar dat het Marianne Vos niet was."

ZWARE WEDSTRIJD VAN MAKEN

Was dit na Namen nu ook een zware cross? "Dit was ook zwaar, maar anders. Hier heb je toch altijd het profijt van in het zog te zitten." Dat liet Brand wel niet altijd toe. "Het is wel een kwaliteit van mij om er een zware wedstrijd van te maken. Als we de hele wedstrijd niets doen, is dat in mijn nadeel."

NOG STAPPEN VOORUIT ZETTEN

Parcourskennis is op het Circuit van Zolder wel cruciaal, aangezien het vaak in de laatste ronden nog beslist moet worden. "Ik denk dat je hier heel goed wegkomt als je weet wat je moet doen." Voelt Brand nog dat ze beter aan het worden is? "Het is wel de bedoeling dat we nog enkele kleine stapjes kunnen zetten."

Bekijk hieronder het volledige interview met Lucinda Brand.