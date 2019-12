🎥 Laurens Sweeck beschrijft zijn machtige sprint en heeft het ook over het BK

Laurens Sweeck heeft zijn kandidatuur voor het Belgisch Kampioenschap nog wat kracht bijgezet. De manier waarop hij de wedstrijd in Heusden-Zolder afsloot, mocht immers echt wel gezien worden. Zijn sprint straalde nog veel kracht uit.

Het was goed voor een mooie tweede plaats. "Ik heb van ver aangezet. Het was de bedoeling om enkele meters te nemen en dan was het volhouden tot aan de meet", reageert Sweeck. Hoe is de rest van de wedstrijd verlopen? "Het begin was moeizaam. Nadien voelde ik me goed en heb ik redelijk veel werk opgeknapt."

Laurens Sweeck heeft het vervolgens ook over de impact dat het BK veldrijden heeft op zijn seizoen en de verwachtingen die voor hem in Antwerpen toch wel hooggespannen zullen staan. Bekijk hieronder het volledige interview.