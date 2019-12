🎥 Mathieu van der Poel verwacht een sterke Wout van Aert in Loenhout

Af en toe was het wel zuchten, want op het parcours in Heusden-Zolder is het geen evidentie om alleen voorop te rijden. Voorts was het echter toch weer een relatief eenvoudige zege voor Van der Poel. Vrijdag verwelkomt hij Wout van Aert weer in de cross.

Zelf houdt hij er zich niet al te veel bezig met de comeback van Van Aert, maar Van der Poel denkt wel dat het een goede zaak is voor de sport. De Nederlander is er overigens van overtuigd dat Van Aert meteen dicht zal eindigen in Loenhout. Van der Poel baseert zich hierop op de gegevens die hij ziet op Strava. Voorts is er tegenwoordig ook veel te doen over de ploeg voor Van der Poel. Ook dat onderwerp gaat hij niet uit de weg: hij bespreekt waar ze met het team naartoe willen. Ook geeft hij aan dat hij veel minder dan vroeger specifiek traint voor in het veld. Bekijk hieronder de persconferentie van Mathieu van der Poel na de cross in Heusden-Zolder.