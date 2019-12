🎥 Quinten Hermans verklaart zijn enorme gretigheid uit beginfase

Quinten Hermans houdt een derde plaats over aan de Wereldbekercross in Heusden-Zolder. Die plek op het podium heeft hij alvast meer dan verdiend, want bij momenten gaf de renner van Telenet-Baloise er een enorme lap op. Zeker in het begin van de wedstrijd.

Hermans liet het commando aanvankelijk niet aan Van der Poel en nam zelf al snel veel hooi op zijn vork. "Ik was misschien iets te gretig, maar ik wilde niet dat gewriemel zitten. Dat heb ik niet zo graag", klinkt de verklaring van Hermans. Dan liever zelf initiatief nemen. Bekijk hieronder het volledige interview met Quinten Hermans.