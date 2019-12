🎥 Tevreden Toon Aerts gaat nu wel Loenhout skippen: "Dit was de ideale cross om met gebroken ribben te rijden"

Ongetwijfeld was het meer momenten wel dan niet op de tanden beten voor Toon Aerts, maar hij bracht het er goed vanaf in Heusden-Zolder gezien de omstandigheden. Hij staat nog altijd stevig aan de leiding in de Wereldbeker en de aanmoedigingen van het publiek hebben zeker geholpen.

Aerts wilde de puntjes op de i zetten over zijn opgelopen blessures. "Misschien even verduidelijken: twee ribben zijn gebroken en twee ribben zijn gebarsten. Eén rib is verschoven." En ondanks alles heeft hij in het klassement haast status-quo kunnen houden. "De schade is veel minder dan ik ooit had gedacht."

De Azencross in Loenhout laat hij wel aan zich voorbijgaan. "Dit was de ideale cross om met gebroken ribben te rijden", verwijst Aerts naar het parcours in Heusden-Zolder. "Je moet wel af en toe aan je stuur trekken, maar in Loenhout moet je meer op en af de fiets stappen en dat gaat nog niet."

Bekijk hieronder de volledige persconferentie van Toon Aerts na de cross in Heusden-Zolder.