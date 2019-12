De laatste tien jaar in Heusden-Zolder: van duel Nys-Albert tot drie keer Van der Poel

Er gaat weer in het kader van de Wereldbeker gecrosst worden in Heusden-Zolder. De plek waar Nederlanders zo succesvol zijn, leert ons een blik op voorgaande edities. Mathieu van der Poel heeft daar natuurlijk een groot aandeel in met zijn drie overwinningen.

Voor aanvang van de editie van 2019 loont het de moeite waard om eens te bekijken hoe de vorige tien wedstrijden in Heusden-Zolder verlopen zijn. De Lage Landen waren telkens aan het feest: vier keer ging de overwinning naar een Belg, zes keer naar een Nederlander.

MIJLPAAL VOOR PAUWELS

Heusden-Zolder is de plek waar Kevin Pauwels zijn eerste Wereldbekerzege boekte en Lars Boom overeind bleef in de sneeuw. In 2011 volgde er nog een zege voor Pauwels, nadat Nys ten val kwam in de laatste bocht en Stybar de duimen legde in de sprint.

TWEEMAAL VAN DER HAAR

Een jaar later vindt er een boeiend duel plaats tussen Sven Nys en Niels Albert. Nys maakt op een technische strook in het slot het verschil. Daarna komen de jaren van Van der Haar eraan, die zo ook het aantal overwinningen voor Nederlanders opdrijft.

Van der Poel viert voor het eerst in 2015, terwijl het een jaar later aan Van Aert is. De laatste twee edities was het dan opnieuw aan Van der Poel, telkens na een simpele solo. Vorig jaar ook omdat Van Aert werd teruggeslagen door een lekke band. Die werd na een inhaalrace nog wel tweede.