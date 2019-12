De moeilijkheid om Toon Aerts wedstrijdfit te krijgen: zijn osteopaat legt het uit

Hij gaat het erop wagen, Toon Aerts, om in Heusden-Zolder te starten zonder zijn opgelopen meervoudige ribbreuk. Al heerst ook bij zijn entourage het besef dat het zeker niet evident zal worden. Osteopaat Tim Aerts verschaft een woordje uitleg.

Tijdens de kerstdagen spendeerde Toon Aerts veel tijd op de tafel van zijn osteopaat. Plezant is anders. "Toon is behandeld met een Human Tecar apparaat", legt Tim Aerts uit aan Het Nieuwsblad. "Daarmee stimuleren we de bloedcirculatie en dus het herstel."

Zo zou het dus toch mogelijk moeten zijn om in Heusden-Zolder van start te gaan. "Ik heb hem geadviseerd om af te stappen wanneer de pijn te fel zou word." Overdreven risico's nemen zijn immers niet aan de orde, gelet op de gezondheid van de renner.

RIBBEN LASTIG OM IN TE TAPEN

Er zal bij hem door zijn osteopaat vooraf een kinesiotape worden aangelegd. "Ribben zijn daarin een lastige plaats. Die kan je niet insnoeren, want een atleet moet natuurlijk kunnen blijven ademen. Ik had ooit een waterskiër die nog een maand competitie kon blijven doen met een gescheurde kruisband. Maar ribben zijn in dat opzicht veel lastiger."