Geste van de dag komt op naam van Zdenek Stybar

Mathieu van der Poel was de overduidelijke winnaar in Heusden-Zolder, maar er waren nog andere veldrijders die zich van hun beste kant lieten zien. Zdenek Stybar bijvoorbeeld. Die deed dat ter ondersteuning van Toon Aerts.

Daar zat natuurlijk wel een reden achter. Bij de start geraakte Stybar niet in zijn klikpedaal en door een manoeuvre van hem werd Aerts opgehouden. Die laatste had door zijn medische situatie al genoeg aan zijn hoofd en was 'not amused'.

Stybar voelde zich er blijkbaar wel schuldig over. Tijdens een latere fase in de koers reden beide heren opnieuw in mekaar buurt. Stybar gebaarde aan Aerts om zijn wiel te nemen en nam hem op sleeptouw. Toch een sportief gebaar van de Tsjech.

Aerts was dan ook wel dankbaar voor het werk dat Stybar opknapte. Na de wedstrijd had de leider in de Wereldbeker lof voor die actie van de renner van Deceuninck-Quick.Step.