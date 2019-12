Nederlandse toppers allemaal op de afspraak: Lucinda Brand regelt de sprint vanop de kop

In de vrouwencross in Heusden-Zolder hadden de Nederlandse klasbakken allemaal wel zin in de overwinning. De beslissing over de zege viel pas helemaal aan het einde.

Het was uitkijken of het ook op het Circuit van Zolder een Nederlands feestje ging worden bij de vrouwen. Die eerste voortekenen wezen alvast in die richting. Alvarado, Brand, Van der Heijden, Vos en Worst wisten afstand te nemen. Met vooral het initiatief bij Brand, Vos, en Worst.

Voor Sanne Cant was het aanvankelijk op de tanden bijten, maar in de vierde ronde wist ze samen met Van Anrooij wel het gaatje te dichten. Lucinda Brand voelde niet al te veel voor die hergroepering. Met een enorme beurt legde de Nederlandse kampioene er ferm de pees op. Alvarado kon haar tempo nog wel aan. Vos ging ook nog wel mee, al was het zwoegen.

WORST KOMT NOG TERUG

In de achtervolging kreeg Worst haar drie landgenotes toch ook weer in het vizier en in de voorlaatste ronde vond de 777-renster opnieuw de aansluiting bij de kopgroep. Nadat Vos wel heel vlot een passage bergop afwerkte, was er even onrust voorin. Van der Heijden trachtte daarvan te profiteren om er weer bij te komen, maar dan ging Brand net over tot de aanval.

SPRINT MET TWEE

In aanloop naar de absolute finale was het op het scherpst van de snee tussen Brand en Vos, maar ook van Alvarado waren ze nog niet af. Vos haakte af na een hapering op een heuveltje. Het werd een sprint tussen Brand en Alvarado. Brand regelde het vanop de kop. Worst ging nog met plaats drie aan de haal. Sanne Cant eindigde zesde.