Nys ziet belangrijke rol voor Pidcock in internationalisering: "Op termijn in klimcrossen concurrent voor Van der Poel"

Er is nog wel wat werk aan de internationalisering van de cross. Want vergis u niet, ook in de Wereldbeker delen België en Nederland nog altijd de lakens uit. Pidcock lijkt de man om die hegemonie te gaan doorbreken. Ook Sven Nys ziet hem een belangrijke rol spelen.

Nys is in HLN lovend over de crosser met wie hij in het verleden samenwerkte. "Over een paar jaar is hij een vaste waarde op het podium in grote crossen. Hij is een jongen met veel lef. Hij neemt veel risico's, in sommige bochten gaat hij over de limiet, maar even vaak haalt hij voordeel uit zijn agressieve manier van koersen. Hij combineert een goeie techniek met een grote motor."

OPVALLENDE COMBINATIE

Een best wel opvallende combinatie. "Dat laatste is niet evident voor zo'n klein ventje", weet ook Sven Nys. "Bergop is zijn gewicht een voordeel, maar op het vlakke komen die kleine mannen vaak vermogen tekort. Pidcock niet."

Nys maakt zich zorgen over de zogeheten internationalisering van de sport. Die is volgens hem nog artificieel. "Ze mogen probeeren om de wereldbeker opnieuw te doen leven in Zwitserland en Duitsland, maar ik geloof meer in het natuurlijke proces dat in Groot-Brittanië en Amerika plaatsvindt. Je hebt er jonge crossers die goeie resultaten reden bij de jeugd en nu de lijn doortrekken bij de hogere categorieën."

LANGETERMIJNPROJECT

Het zal dus vooral van hen moeten komen. "Zij zorgen voor enthousiasme bij de organisatoren in hun land én bij de fans. Dat is het langetermijnproject waar ik in geloof." En Pidcock, waar ligt zijn toekomst? "Hij komt vooral tot zijn recht in crossen waar veel moet geklommen worden. Op termijn zie ik hem in die wedstrijden een echte concurrent worden voor Van der Poel."