Oplossing gezocht voor geval-Iserbyt

Het heeft vele crossliefhebbers beroerd: de manier waarop een totaal onderkoelde Eli Iserbyt moest weggedragen worden na de cross in Namen. Hoewel de veldrijder ook zelf een verantwoordelijkheid draagt, is het ook aan organisaties om in zo'n gevallen zo goed mogelijke hulp te bieden.

Want beelden zoals die na de wedstrijd van Iserbyt in Namen zien we toch liever niet. HLN-lezers Erik en Carine De Muynck-Van Wonterghem geven aan de krant hun visie mee. "Iserbyt moest op het parcours van de Citadel van Namen totaal verkleumd opgeven", hadden ze gezien. "Kou die hij had opgedaan tijdens de afroeping voor en tijdens de start."

VIP-TENT ALS BESCHUTTING

Daarom reiken ze volgende oplossing aan. "Een VIP-tent plaatsen boven de startplaats waar de renners en rensters beschut zijn tegen regen en wind zou al een oplossing zijn. Tenslotte zijn zij het die dat het meest verdienen."

Een goede oplossing? De plassen met koud water op het parcours waren in dit geval wel een grote factor. Anderzijds kunnen de renners voor de start inderdaad wel meer beschut worden. Het laatste woord is hier zeker nog niet over gezegd.