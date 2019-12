Thibau Nys blijft ongeslagen in de Wereldbeker en wint ook vijfde manche

Veel duidelijker kon Thibau Nys het niet maken na alweer een nieuwe overwinning. De manier waarop hij vierde, zegde alles: Nys zit al aan vijf zeges in de Wereldbeker dit seizoen. Niet mis, want in Heusden-Zolder zijn de renners toe aan de... vijfde manche.

Nys was zelfs al zeker van de eindzege bij de junioren na vier manches, maar ging ook in de vijfde Wereldbekerwedstrijd van het seizoen voluit. Al was het deze keer geen solo met een ruime voorsprong. Zijn belagers haalden alles uit de kast om hem van de overwinning te houden. Uiteindelijk was Nys toch weer de beste. Hij bleef aan de aankomst de Zwitser Dario Lillo voor. Iets verderop sprintte Lennert Belmans in een groepje nog naar de derde plaats.