Toon Aerts aan de start van de Wereldbekermanche in Heusden-Zolder: "Het kan heel hard tegenslaan"

Vandaag staat de Wereldbekermanche in Heusden-Zolder op het programma. Toon Aerts zal aan de start verschijnen. Hij zal naar eigen zeggen vertrekken met een klein hartje, maar hij wil het, ondanks zijn ribbreuk en drie barsten, proberen.

Het was zeer lang twijfelachtig of Toon Aerts aan de start zou verschijnen in Heusden-Zolder, maar hij gaat het proberen. De Belg heeft een ribbreuk en drie barsten, maar hij wil zijn leidersplek in het klassement verdedigen.

Toch is hij wat onzeker. "Ik sta met een klein hartje aan de start, maar ik moet het proberen. Er is een overleg geweest tussen mij en de dokters en er is niet echt een risico aan verbonden", staat te lezen in Het Laatste Nieuws.