Toon Aerts koerst (in principe) met meerdere gebroken ribben in Heusden-Zolder

Toon Aerts heeft ongetwijfeld al minder gecompliceerde kerstperiodes meegemaakt. Het is altijd voor de veldrijders een belangrijke periode en op deze momenten wil men zeker geen blessures oplopen, laat staan een meervoudige ribbreuk. Aerts tracht toch te starten in Heusden-Zolder.

Toon Aerts had als één van de weinige veldrijders van de klassementen een groot doel gemaakt. Hij was al leider in de Superprestige en leidt na zijn tweede plaats in Namen ook in de Wereldbeker. Daarom is het net zo'n tegenslag dat hij moest vernemen dat hij in de meest recente WB-cross vier ribben gebroken heeft.

VERKENNING AFWACHTEN

Gezien de belangen gaat de Belgische kampioen toch van start in Heusden-Zolder. Dat heeft zijn ploeg laten weten. Als het tijdens de verkenning echt niet lukt, kan er nog altijd anders besloten worden. Aerts kon al wel weer enkele rondjes fietsen, maar bij bepaalde aspecten van het veldrijden ondervond hij uiteraard wel nog hinder.

Indien hij niet zou starten in Heusden-Zolder, kan hij het Wereldbekerklassement waarschijnlijk vergeten. Daarom probeert Aerts er in de gegeven omstandigheden er toch een zo goed mogelijke uitslag te rijden.